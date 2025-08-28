Kerem Aktürkoğlu, galibiyet pozuna katılmadı!

Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki tek golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından flaş bir hareket yaptı.

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın maçın ardından soyunma odasında verdiği galibiyet pozunda yer almadı.

Benfica'da golü atan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havaandırdı.

Fenerbahçe'ye transferi de gündemde olan milli yıldız, Fenerbahçe'ye golünün ardından sevinmedi.

Benfica, ilk yarının bitmesinin ardından Kerem için, "Türk lokumu" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler & grup aşaması) yabancı bir ekibin formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu.