Portekiz Ligi’nin sona ermesinin ardından Türkiye’ye dönen Kerem Aktürkoğlu, memleketi Kocaeli’deki bir otelde dünayevine girdi. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu evli mi? Kerem Aktürkoğlu hangi takımlarda oynadı?





KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Rizeli babası Ömer Faruk ve Trabzonlu annesi Filiz Aktürkoğlu'nun oğlu olarak 21 Ekim 1998'de, İzmit'te doğdu. Dört çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Aktürkoğlu'nun 1991 doğumlu Rıdvan ve 1994 doğumlu Selim adlı ağabeyleri ile kendisinden küçük bir kız kardeşi vardır. 7 Ağustos 1999'da gerçekleşen Gölcük depreminde enkaz altında kalan Aktürkoğlu, dedesi Mustafa Aktürkoğlu tarafından enkazdan kurtarılmıştı. İlköğrenimini Gölcük'teki Karaköprü İlkokulu'nda tamamladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Futbola 2011 yılı sonunda Gölcükspor altyapısına girerek başlayan Aktürkoğlu; 2013'te Hisareynspor'a transfer oldu. 5 Eylül 2014'te İstanbul Başakşehir ile sözleşme imzalayarak kulübün U-17 takımında oynamaya başladı. 2015'te kulüple profesyonel sözleşme imzaladı. Başakşehir'le sözleşmesinin devam ettiği dört yıl boyunca hiç maça çıkamadı. Ağustos 2018'de, bedelsiz olarak 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'a transfer oldu. Kulübün yeni 10 numarası olan Aktürkoğlu, sezonun ilk maçında Çankaya'ya karşı 90 dakika sahada kaldı. 2018-19 sezonunda 3. Lig Grup 3, yükselme play-off'ları ve Türkiye Kupası da dahil toplam 35 maçta forma şansı buldu. Takımdaki ilk golünü 1461 Trabzon karşısında attı.

9 Ağustos 2019'da bedelsiz olarak 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Yeni forma numarası 9'la Serik Belediyespor karşısında ilk maçına çıkan Aktürkoğlu, doksan dakika sahada kaldı. Birer hafta aralıklarla kaydettiği gollerin ardından beş maç üst üste gol atan Aktürkoğlu, 5 Aralık 2019'da Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la karşılaştığı müsabakada skor katkısı veremedi ve maçı 3-0 kaybetmiş olmasına rağmen performansıyla çeşitli Süper Lig takımlarının ilgisini çekti.

24 Erzincanspor'la sözleşmesi biten Aktürkoğlu, 2020-21 sezonu öncesinde, Süper Lig takımlarından Galatasaray ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre ilk sezonunda ₺850.000, ikinci sezonunda ₺900.000, üç ve dördüncü sezonlarında ise ₺950.000 kazanacaktı Aktürkoğlu, 18 numaralı formayı aldı. 3 yıl Galatasaray formasını terleten başarılı oyuncu üst üste iki kez şampiyonluk yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu, 3 Eylül 2024 tarihinde €12 milyon karşılığında Portekiz Primeira Liga takımlarından Benfica'ya transfer oldu ve beş yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma ayrıca Galatasaray'ın, oyuncunun bir sonraki transfer bedelinin %10'unu alacağı bir madde de içeriyordu. Aktürkoğlu böylece, Arda Turan'ın 2011'de Atlético Madrid'e olan transferinden sonra Galatasaray'ın en değerli yerli oyuncu satışı oldu.





KEREM AKTÜRKOĞLU KİMİNLE EVLENDİ?

Kerem Aktürkoğlu, hayatını Ceren Azak ile birleştirdi. A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile Aralık ayında nişanlanmıştı. Aktürkoğlu, memleketi Kocaeli'de bir otelde gerçekleştirilen törenle evlendi.