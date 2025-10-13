Kerem Aktürkoğlu'ndan Can Uzun açıklaması: 'Benim yerime oynayacağı zamanlar da olacak'

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maç haftasında 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı konuk edecek.

Karşılaşma öncesi milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, basın toplantısında soruları cevapladı.

"FİNAL OLARAK G ÖRÜYORUZ"

Karşılaşma hakkında konuşan milli oyuncu, "Maçın önemini her iki takım da çok iyi biliyor. Biz bu karşılaşmayı bir final maçı olarak görüyoruz. Gürcistan da aynı şekilde düşünüyor. Gruptaki dengeleri belirleyebilecek bir maç olacak. Kazanırsak, play-off şansımızın artacağının ve hedefe bir adım daha yaklaşacağımızın farkındayız" ifadelerini kullandı.

Milli takımda sorun olmadığını belirten Aktürkoğlu, "Milli takımda hiçbir sorun yok. Çok güzel bir hava var. Bu da sahaya sonuç olarak yansıyor. İspanya maçı hariç gayet güzel ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

CAN UZUN A ÇIKLAMASI

Son olarak Can Uzun hakkında sorulan soruya milli yıldız, "Hangi mevkide oynadığımızın bir önemi yok. Forvette iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Ben memnunum, umuyorum hocam da memnundur. Can Uzun'un zamanı gelecektir, benim yerime oynayacağı zamanlar da olacaktır. Kimsenin yerinin bir garantisi yok" cevabını verdi.