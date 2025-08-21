Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer sorusuna tek cümlelik cevap!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile Chobani Stadyumu'nda golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla maça ilk 11'de başlarken 77. dakikada oyundan çıktı.

Karşılaşmanın ardından stattan çıkarken görüntülenen Kerem Aktürkoğlu'na "Transferle ilgili bir şey söylemek ister misin?" sorusu yöneltildi.

Milli futbolcu soruyu "Kolay gelsin" diyerek cevapladı ve transfer süreciyle ilgili bir bilgi vermedi.

Kerem Aktürkoğlu ardından kendinden imza isteyen birini geri çevirmedi ve daha sonra Benfica kafilesiyle stattan ayrıldı.