Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'Ekonomik anlamı düşünmedi'

Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'Ekonomik anlamı düşünmedi'

21.08.2025 00:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'Ekonomik anlamı düşünmedi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

Mourinho'nun sözleri şu şekilde:

"Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı."

İlgili Konular: #transfer #jose mourinho #kerem aktürkoğlu