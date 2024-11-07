Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de eylül ve ekim aylarının en iyi oyuncusu seçildi!
Portekiz Ligi ekibi Benfica forması giyen ve daha önce en iyi 'forvet' oyuncusu unvanına layık görülen Kerem Aktürkoğlu, bu kez Eylül ve Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'e damga vurmaya devam ediyor.
25 yaşındaki milli oyuncu, daha önce Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının en iyi forvet oyuncusu seçilmişti.
Başarılı futbolcu bu kez eylül ve ekim aylarının en iyi oyuncusu seçildi.
10 MAÇTA 11 GOLE KATKI
Yaz transfer döneminde 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, başarılı oyunuyla dikkat çekiyor.
Sezonun geride kalan kısmında Benfica formasıyla 10 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 tanesi ligde, 3 tanesi ise Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 8 gol attı. Kerem'in 3 tane de asist katkısı bulunuyor.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #Benfica #Ayın oyuncusu #Portekiz
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