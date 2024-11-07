Galatasaray'dan Victor Osimhen itirafı: 'Onu almak çok zor olmadı'
Süper Lig ekibi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcı antrenörü Ismael Garcia Gomez, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, Victor Osimhen transferinde yaşananları BBC'ye anlattı.
Ismael Garcia Gomez yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi Osimhen için yazın biraz sallantılıydı. Napoli'de kalmayacağına dair pek çok söylenti vardı. Suudi Arabistan ve Chelsea iddiaları da vardı ancak tam olarak neler yaşandığını bilmiyorum" dedi.
"OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ"
İspanyol antrenör, Okan Buruk'un Victor Osimhen ile görüştüğünü belirterek, "Galatasaray'a transfer olmadan önce bir deplasman maçından dönerken Okan Buruk, Osimhen ile telefonda görüşmüştü. İki gün gibi kısa süre içinde transfer gerçekleşti. Hem kulüp için hem de taraftarlar için sezona böyle bir transferle başlamak inanılmazdı" açıklamasını yaptı.
Ismael Garcia Gomez ayrıca, "Galatasaray onun için harika bir seçenekti. Ayrıca Galatasaray ailesinin bir parçası olmak için çok istekli olduğunu gördük. Bu yüzden anlaşmayı yapmak çok zor olmadı" diye konnuştu.
7 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Galatasaray'ın Napoli'den bedelsiz kiraladığı Osimhen, sarı kırmızılı formayla 7 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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