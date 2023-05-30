Kerem Aktürkoğlu: 'Sonuna kadar hak ettik'
Ankargücü'nü mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, 'Sonuna kadar hak ettik' dedi.
Ankargücü'nü mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu konuştu.
Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "Sonuna kadar hak ettik, çok mutluyuz. Galatasaraylı olmanın gururunu günlük hayatta bile yaşıyorum. Kupayı kaldıracak olmak bile benim için büyük bir mutluluk, gurur. Şampiyonluğumuz taraftarlarımıza armağan olsun. Sonuna kadar hak ettik."
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