Kerem Aktürkoğlu ve Marcao cezalı duruma düştü
Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Marcao, Antalyaspor maçında gördükleri sarı kartalr nedeniyle ligde bir sonraki mücadelede cezalı duruma düştüler.
Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Marcao cezalı duruma düştü.
Antalyaspor karşılaşmasının 49. dakikasında Marcao, 78. dakikasında Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü. Bu nedenle cezalı duruma düşen iki futbolcu, ligdeki Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Öte yandan Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol, 1 asistlik performansla takımını sırtlayan Kerem Aktürkoğlu 86. dakikada oyundan alındı.
Sarı kırmızılı ekip, 8 Ocak 2022’de deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.
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