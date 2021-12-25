Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman: Çok alçakça bu yapılan! Algı yaratılıyor

25 Aralık 2021 Cumartesi, 17:52

Beşiktaş Mali Kongresi'nde eski başkan Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen önerge kabul edildi. Bu gelişme üzeri Orman bir basın toplantısı düzenledi.

Orman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Niyetim kongreye katılmaktı. 7'den sonra bu dosya ortaya çıktı. Şafak beni 100 defa uyardı. Son dakika bir dosya çıkar, algı operasyonunu her seferinde beceriyorlar. Son dakikada katılmama kararı verdim. Beşiktaş'ta kendime göre çok önemli işler yaptım."

"İbra olup olmamak çok önemli değil. Biz bu raporu görmedik. Bu raporla alakalı yargı yolu somut. Bugüne kadar afaki, gökteki kuşlar, dedikodular dinliyorduk. İki senenin üzerine bu rapor ortaya çıktı. Bu rapor aslında kulübe daha evvel geldi, ben biliyorum."

"102 milyon euro'luk meblağ var. Hangisi bizim dönemi ilgilendiriyor onu da bilmiyorum. Tazminatlardan bahsediliyor. Bizim dönemimizde Del Bosque, Ferrari, Abdullah Avcı gibi sözleşme feshimiz olmadı. Alçakça yapılan bir şey!"

"Beşiktaş'ın o inanılmaz başarılarına hep beraber imza attık, stat, tesisler, marka değerimizin yukarı çıkması... Birçok şey yaptık. Bunu Allah da biliyor Beşiktaşlılar da biliyor."

"Maç günü bilet almak için binlerce kongre üyesinin aradığı bir dönemden, hep beraber mutluluklar yaşadığımız insanların, bize kongrede sahip çıkmamasını üzüntüyle karşıladım. Canları sağ olsun."

“Ahmet Nur Çebi, benim yönetimimde yıllarca İcra Kurulu Başkanlığı yaptı. Biz önemli tüm kararları İcra Kurulu’nda aldık. İmza yetkileri de son karar için Ahmet Bey’de idi. Para işlerinin başındaydı.”

"Araştırılan dönemin bir kısmı Yıldırım Demirören'in dönemini içeriyor. Bizim olduğumuz dönemde, ilginçtir, şu anda bu raporla alakalı işler yapan Ahmet Nur Çebi vardı. Çoğu kararlarımız, icra kararlarıydı ve finansmanı Beşiktaş'ta hep Ahmet Bey yönetirdi."

"Bugünden sonra hukuki süreç başlayacak. Göreceğiz hep beraber neler olacağını. Ultrason cihazının konuşulması üzücü. Bizim kulübümüzde olmaz diye düşünüyordum"

"Fulya davasında sorumlu kişi Ahmet Nur Çebi idi. O bakıyordu bu işe. Beşiktaş’ın Fulya projesinde zararı var. Raporda niye Fulya davası yok?"

"Kavganın bile delikanlılığı vardır. Böyle bir şey hayatımda görmedim. 6.5 senede icra başkanı olan, şimdi başkan. CFO'muz şimdi genel müdür. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında yapıldı. Sonra Erdal Torunoğulları. Sonra Umut Güner ile Emre Kocadağ var."



