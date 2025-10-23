Kerem Aktürkoğlu: 'Zamana ihtiyacımız var'

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Aktürkoğlu, hem galibiyet hem de attığı gol için mutlu olduğunu ifade ederek, "Geçen maçta da söyledim, önemli olan kazanmak. Ben de gol attığım için, takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımızın yüreklerine sağlık. Biz de sahada en iyi şekilde performans göstermeye çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var. Maç maç, adım adım daha iyi olacağız." dedi.

Milli yıldız, taraftarların desteğinin önemine vurgu yaparak, "Taraftarımız bize o hissi verince, desteği verince sahada hissedince daha farklı oluyoruz. O hırsı hem biz hem taraftarımız gösterdi." ifadelerini kullandı.