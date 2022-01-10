Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim'e duygusal veda
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Ayrılık sonrası sarı-kırmızılı kulübün genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, tecrübeli teknik adam için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sonra erdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama sonrası Kerem Aktüroğlu 68 yaşındaki çalıştırıcı için veda mesajı yayımladı.
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklaması:
"Her sporcunun hayatında dönüm noktaları vardır. Ben de bu dönüm noktalarını kariyerimde bir çok kez yaşadım. Şüphesiz bunların en önemlisi bana ve yeteneklerime olan sonsuz güveninizdi. Nice yetenekli Türk gencinin, yeterli şans bulamadığı için kalıcı olamadığı bir futbol ortamında siz bana olan inancınızı her daim hissettirdiniz. Ve bu inançla her yeni gün dünden daha iyi olmam için özverili bir liderlik gösterdiniz.
Siz bana harika bir hoca oldunuz umarım ben de sizin öğrettiklerinizi gerçekleştirebilerek size layık bir öğrenci olabilmişimdir. Size ve kıymetli ailenize bundan sonrası için rabbimden mutluluk, başarı ve sağlık diliyorum."
January 10, 2022
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