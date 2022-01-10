Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal: Fatih Terim'in hocalığının süresi çoktan geçmişti

Son seçimde başkan adayı olan ancak daha çekilme kararı alan Işın Çelebi ise şöyle konuştu: "Ben Galatasaray'ın bir dünya takımı, dünya markası olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek yeni futbol aklı ile yönetilecek bir anlayışa ihtiyaç olduğunu görüyorum. Yeni futbol aklı özellikle çok önemli. Mali problemleri de içinde beraber çözecek yeni bir planlamaya ihtiyaç var. Mali problemleri çözerken, yeni futbol aklını da Galatasarayımıza yerleştirecek bir düzen kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yeni Galatasaray'da gençler daha çok yer almalı. Bu konuda sabırlı ve kararlı olunmalı."