Kerem Aktürkoğlu'ndan Gomis'e veda!
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, futbol kariyerini noktalayan Bafetimbi Gomis için bir paylaşımda bulundu.
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan takım arkadaşı Bafetimbi Gomis için bir paylaşımda bulundu.
Kerem, futbol kariyerini noktalayan Gomis için yaptığı paylaşımda, "İnanılmaz kariyerin için tebrikler. Yolculuğunun bir aşamasında takım arkadaşın olduğum için çok mutluyum. Senden çok şey öğrendim. Sen sadece kaliteli bir forvet ya da futbolcu değilsin, aynı zamanda doğal bir lidersin. Bunun ötesinde harika bir insansın. Hayatının bundan sonra bölümünde sana başarılar diliyorum. Şimdiye kadar yaptığın gibi yine her şeyi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Her şey dilediğin gibi olsun." ifadelerini kullandı.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'dan Benfica'ya transferi sonrası performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisinde çıktığı 11 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
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