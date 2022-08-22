Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş'ın, Sivasspor'la transferi için anlaşma sağladığı Kerem Atakan Kesgin, salı günü sağlık kontrolünden geçecek.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:33
Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş için geliyor
Abone Ol google-news

Beşiktaş, orta sahasını Kerem Atakan Kesgin ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlıların, Sivasspor ile transferi için anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki futbolcu, salı günü sağlık kontrollerinden geçecek.

Beşiktaş'ın bonservis bedeli olarak 1,4 milyon euro ödeyeceği Kerem Atakan, sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Kerem Atakan Kesgin, transfer durumu nedeniyle Sivasspor'un, ligin 3. haftasındaki Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmadı.


beşiktaş transfer Transfer dönemi Transfer haberleri demir grup sivasspor kerem atakan kesgin

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler