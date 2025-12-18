Kerem Demirbay'dan flaş Eyüpspor kararı!

Yaz transfer döneminde 2 yıllık Galatasaray macerasını sonlandıran Kerem Demirbay, bedelsiz olarak Eyüpspor'un yolunu tutmuştu.

Süper Lig ekibi Eyüpspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Kerem Demirbay, flaş bir kararın eşiğinde. HT Spor'a göre deneyimli futbolcu, Eyüpspor'la olan sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

Kerem Demirbay'ın önceliği ise kariyerine İstanbul ekiplerinde devam etmek. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu yabancı statüsünde oynuyor.

Eyüpspor ile bu sezon 15 maça çıkıp 1330 dakika sahada kalan Kerem Demirbay, 1 asistlik skor katkısı verebildi.