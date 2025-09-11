Galatasaray maçı öncesi... Kerem Demirbay'dan İlkay Gündoğan açıklaması!

Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Eyüpspor'a giden Kerem Demirbay, İstanbul ekibine transferiyle ilgili, "Güzel, mutluyum burada. Şükür gelmişim. İyi bir zaman geçiriyorum. Takım, kulüp, arkadaşlarım... Huzurluyuz. Ben mutluyum burada olduğum için" dedi.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Hafta hafta daha iyi olduklarını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, ligde hafta sonunda Galatasaray ile oynayacakları maç için, "Ben bunu her zaman söylerim ve bende geri vites yok. Eski kulübüm, en büyüğüne karşı oynayacağız. Seviniyorum o maç geldiği için, erken de geldi. Mutluyum, daha iki günümüz var. Oradaki insanları görünce mutlu oluyorum. Umarım kazasız-belasız bir maç olur. Türkiye'nin en büyüğü, şampiyon geliyor. Zor bir maç olacak. İyi oyuncuları var, kaliteli bir takım. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Sahada saklanmak istemiyoruz, futbolda inandığın ve güvendiğin zaman her şey olabilir. Futbol oynamak istiyoruz ve inşallah iyi olur" diye konuştu.

İLKAY GÜNDOĞAN SÖZLERİ

Galatasaray'ın orta sahası ve İlkay Gündoğan transferiyle ilgili konuşan Kerem Demirbay, "İlkay ağabey farklı, benim küçüklüğümü bilir. İlkay ağabeyi anlatmak benim haddim değil açıkçası. Manchester City'de oynamış, Dortmund'da şampiyon olmuş. Barcelona'ya gitmiş, sonra City'ye dönmüş, Galatasaray'a gelmiş. Yaptıkları ortada. Çok severim. Delikanlı, çok efendi. Tam ağabey. G.tü başı oynayan birisi değil. Bunu insanlar da çok hızlı anlayacaktır. Tam bir lider aldı Galatasaray. İyi ki geldi Türkiye'ye. Türk futbolu için de güzel bir şey. Onun için burada olduğu için mutluyum. Seviyorum İlkay ağabeyi" diye konuştu.