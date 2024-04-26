Kerem Demirbay: 'Önemli olan takım'

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu. Demirbay, 'Önemli olan takım' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 22:27
Kerem Demirbay: 'Önemli olan takım'
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Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Adana Demirspor galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

Kısa bir açıklama yapan Kerem Demirbay, şu sözleri kullandı;

"Bu takım gurur verici. Giren, oynayan, çıkan her oyuncuda pozitiflik var. Bir aile ortamı var. Çok mutluyum. Gol goldür. Benim için önemli olan takım. Çok şükür çok iyi gidiyor. 7 puan öndeyiz, görevimizi yerine getirdik."


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