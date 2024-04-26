Kerem Demirbay: 'Önemli olan takım'
Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu. Demirbay, 'Önemli olan takım' dedi.
Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Adana Demirspor galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.
Kısa bir açıklama yapan Kerem Demirbay, şu sözleri kullandı;
"Bu takım gurur verici. Giren, oynayan, çıkan her oyuncuda pozitiflik var. Bir aile ortamı var. Çok mutluyum. Gol goldür. Benim için önemli olan takım. Çok şükür çok iyi gidiyor. 7 puan öndeyiz, görevimizi yerine getirdik."
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