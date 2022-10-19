Kerem Kamal dünya şampiyonu oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kerem Kamal, İspanya’da yapılan U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 60 kiloda Azeri rakibini yenip altın madalya kazandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kerem Kamal, İspanya'da tarih yazdı.
Kamal, Pontevedra kentinde 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 60 kilo grekoromen stil güreşte Azeri rakibi Nihat Zahid Mammadli ile karşı karşıya geldi.
Kamal Azeri rakibini 8-0 teknik üstünlük ile mağlup ederek altın madalya kazandı. Kamal şampiyonanın 1/8 turunda İranlı Omid Hossein Arami'yi, çeyrek finalde İsrailli rakibi Melkamu Fetene'yi, yarı finalde de Gürcü rakibi Irakli Dzimistarishvili'yi mağlup etmişti.
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