Kevin Danso'dan 6-1'lik skora gönderme: 'Maça dönüp baktık...'

EURO 2024 son 16 turunda A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek Avusturya'da 25 yaşındaki futbolcu Kevin Danso, maça ilişkin görüşlerini aktardı. Danso, "Çok farklı bir maç olacak. Mart ayındaki 6-1'lik maçta gerçekten iyi oynamıştık. Maça dönüp baktık, onları analiz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 11:18
Kevin Danso'dan 6-1'lik skora gönderme: 'Maça dönüp baktık...'
Abone Ol google-news

Avusturya Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Kevin Danso, UEFA'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Danso'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerekiyor. Biz her zaman kendimize inandık. Her zaman ileri gidebileceğimizi biliyorduk. Hırslı olduğunuzda ve en iyi ülke, en iyi kulüp ya da en iyi futbolcu olmak istediğinizde bu normaldir. Kazanmanız beklense bile bunu yapmalı ve bunu kabullenmelisiniz."

"ONLARI ANALİZ EDİYORUZ"

"Çok farklı bir maç olacak. Mart ayındaki 6-1'lik maçta gerçekten iyi oynamıştık. Maça dönüp baktık, onları analiz ediyoruz. Geliştirmemiz gereken çok şey var ve eğer bunu yapabilirsek iyi bir maç olacak. Kendimize güvenen bir takım olarak oynadığımız sürece maçı kazanacağız."

"[Rangnick] futbola ve futbolla birlikte gelen her şeye çok tutkuyla bağlı biri, gerçek bir profesyonel. Dışarıdan baktığınızda bunu bilemezsiniz. Onun taktiklerini ve futbola kazandırdıklarını, pek çok takımın taklit etmeye çalıştığı gegenpressing [karşı pres] felsefesini görüyorsunuz. Ancak onu şahsen tanımıyorsanız, ne kadar yatırım yaptığını ve en iyi koşullara sahip olduğumuzdan ve oynamak için en iyi formda olduğumuzdan emin olmak için taş üstünde taş bırakmayacağını anlayamazsınız."


Kevin Danso haberleri Avusturya haberleri EURO 2024 haberleri a milli futbol takımı haberleri

İlgili Haberler

Konrad Laimer'den Türkiye açıklaması: 'Herhangi bir hediye olmayacak'

Konrad Laimer'den Türkiye açıklaması: 'Herhangi bir hediye olmayacak'
Mert Günok'tan penaltı uyarısı: 'O noktada ne olacağını asla bilemezsiniz'

Mert Günok'tan penaltı uyarısı: 'O noktada ne olacağını asla bilemezsiniz'
Mert Müldür: 'İlk maça benzemeyecek'

Mert Müldür: 'İlk maça benzemeyecek'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler