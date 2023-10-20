Kevin Durant'ten milli takım için açıklama!
Kevin Durant, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nda yer almayı istediğini açıkladı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nda yer almayı çok istediğini söyledi.
ABD basınına konuşan 35 yaşındaki oyuncu, "Paris Olimpiyatları'na katılmayı yüzde 100 istiyorum. Kadroya çağırmaları yeterli. Bu yaz kesinlikle milli takımla sahaya çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Durant'in yanı sıra Golden State Warriors'tan Stephen Curry, Los Angeles Lakers'tan LeBron James, Philadelphia 76ers'tan Joel Embiid gibi önemli yıldız oyuncular da Paris 2024'e katılmak istediklerini önceden duyurmuştu.
Trae Young, Bam Adebayo, Devin Booker, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Draymond Green, Kawhi Leonard ve Paul George gibi ligin önemli oyuncuları da teklif gelmesi halinde olimpiyatlara katılacaklarını belirtmişti.
ABD Milli Takımı, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda dördüncü olmuştu.
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