Kevin N'Koudou'nun milli takım tercihi Kamerun
Kamerun basını, Fransa Milli Takımı için beklemekten yorulan Beşiktaşlı Georges Kevin-N'Koudou'nun Kamerun için forma giymeye artık karşı olmadığını yazdı.
Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Georges Kevin-N'Koudou'nun, Kamerun Milli Takımı'nda forma giyebileceği iddia edildi.
Kamerun basını, 27 yaşındaki futbolcunun Fransa Milli Takımı için uzun süredir haber beklediğini ve bundan yorulduğunu yazdı. Haberde, N'Koudou'nun artık Kamerun ile bir maceraya atılmaya karşı olmadığı belirtildi.
KATAR'DA FORMA GİYMEK İSTİYOR
Haberde, N'Koudou'nun Kamerun Milli Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda yer almak istediği vurgulanırken, milli takım heyetinin de Beşiktaşlı futbolcuyla doğrudan temasa geçeceği ifade edildi.
BU SEZON 2 GOL ATTI
Bu sezon Beşiktaş ile 14 maçta forma giyen Kevin N'Koudou, 2 kez fileleri havalandırdı.
Video Haberler
- Heybeliada'da hat patladı, lağım suyu yüzeye çıktı
- Oyuncu Emre Kınay’ın yargılandığı davada karar açıklandı
- İzmir'de aynı binaya 51. kez kez kumar baskını
- Sıkıyönetim altındaki Odessa’da komutanlar nikah kıydı
- Pehlivan: Kim istedi o video çekimini?
- Ferit Şenyaşar: 'Hâlâ ölümle tehdit ediliyoruz!'
- Öldürdü, intihar ettiğini söyledi!
- Emeklilerden 'zamsız ikramiye' protestosu
- Pakistan'da patlama
- Polise baltalı saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Patateste kanser ihtimali
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- 'Savcılığa ben bildirdim...'
- Karar sonrası Cem Yılmaz'dan 'Gezi' paylaşımı
- Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
- Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma
- AKP'yi karıştıran tutuklamalar
- 'And olsun, and olsun, and olsun'