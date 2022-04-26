Kevin N'Koudou'nun milli takım tercihi Kamerun

26 Nisan 2022 Salı, 20:03

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Georges Kevin-N'Koudou'nun, Kamerun Milli Takımı'nda forma giyebileceği iddia edildi.

Kamerun basını, 27 yaşındaki futbolcunun Fransa Milli Takımı için uzun süredir haber beklediğini ve bundan yorulduğunu yazdı. Haberde, N'Koudou'nun artık Kamerun ile bir maceraya atılmaya karşı olmadığı belirtildi.

KATAR'DA FORMA GİYMEK İSTİYOR

Haberde, N'Koudou'nun Kamerun Milli Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda yer almak istediği vurgulanırken, milli takım heyetinin de Beşiktaşlı futbolcuyla doğrudan temasa geçeceği ifade edildi.

BU SEZON 2 GOL ATTI

Bu sezon Beşiktaş ile 14 maçta forma giyen Kevin N'Koudou, 2 kez fileleri havalandırdı.