Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ve kardeşi Vladimir Klitschko'dan savaş açıklaması

25 Şubat 2022 Cuma, 16:55

Dünya ağır siklet boks şampiyonu Vitali ve Vladimir Klitschko kardeşler, Rusya askeri harekatına karşı savaşma kararı aldıklarını açıkladı.

Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın bu 'anlamsız savaşı' sona erdirmesi için ricada bulundu.

Rusça, Ukraynaca ve İngilizce yayımlanan video mesajında iki kardeşten 12 yıl boyunca dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvanını taşıyan Vladimir, "Tüm uluslararası ortakları bugünlerde Ukrayna'da yaşanan bu trajediyi gözlemlemeye çağırıyorum” dedi.

"CESARETLİ OLMALIYIZ"

Vladimir, “Kazananı değil, kaybedeni olacak bu anlamsız savaş. Size sadece Rus saldırganlığına karşı birlik olmamız gerektiğini söylemek istiyorum” diye konuştu.

Yaşanan çatışmalar hakkındaki duygularını dile getiren Vladimir, "Gerçekle yüzleşmeli, kendimizin ve çocuklarımızın geleceği için sonuçlar çıkarma cesaretine sahip olmalıyız. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir” diye konuşurken, Ukrayna'da kalanları işgale karşı harekete geçmeye çağırdı.

"KORKU ELE GEÇİRMESİN"

Vladimir Klitschko, "Kendimizi tüm gücümüzle savunacağız, özgürlük ve demokrasi için savaşacağız. Korku bizi ele geçirmesin, donup kalmayalım. Putin, Ukrayna şehirlerine ateş ediyor, ancak kalplerimizi ve daha da önemlisi aklımızı hedefliyor. Şüphe ve kafa karışıklığı ve dolayısıyla eylemsizlik yaratmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Vitali Klitschko, 2014 yılında Kiev Belediye Başkanı ve Kiev Şehir Devlet İdaresi Başkanı olurken, kardeşi Vladimir ise, Şubat ayı başında Kiev'deki Ukrayna'nın yedek ordusuna katılmıştı.