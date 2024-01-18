'Kilolu' olduğu için gönderilmişti! CAS'tan tarihi karar...

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:46

Güncelleme: 18.01.2024 - 17:46

Sevilla'nın 2021 yılında fazla kiloları olduğu gerekçesiyle sözleşmesinin feshettiği Fransız oyuncu Joris Gnagnon'un açtığı davanın sonucu belli oldu.

CAS'ın aldığı karara göre; Gnagnon'un açtığı dava, kesin olarak ve temyiz imkanı olmaksızın Sevilla lehine sonuçlandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; CAS, oyuncunun davranışlarını profesyonelliğe aykırı buldu ve tazminat talebini reddetti.

Öte yandan daha önce konu hakkında FIFA'ya başvuran ve 4 milyon euro'luk tazminat davası açan Gnagnon'un talebi, FIFA tarafından da reddedilmişti.

Haberin detayında CAS'ın; Sevilla Kulübü tarafından belirlenen kilo kriterlerinin makul olduğunu karar verdiği belirtilirken, Sevilla'nın fesih işleminden önce 4 kez oyuncuya disiplin soruşturması açtığı ve oyuncuya gerekli fırsatların sunduğu ifade edildi.

HALEN KULÜPSÜZ

Şu anda 27 yaşında ve takımsız olan Gnagnon, Sevilla'dan ayrıldıktan sonra ülkesinin Saint-Etienne takımıyla sözleşme imzalamış ancak, burada sadece dört ay kalabildi.

Fransa'dan gelen haberlere göre, Gnagnon Saint Etienne'de de kilo problemleri yaşadı. Antrenörü Pascal Dupraz'a göre Fransız kulübüne 20 kilo fazlalıkla gelmişti.

CAS'ın kararı sadece Endülüs kulübünün kararını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kulüpler ve futbolcular arasındaki iş ilişkilerinde içtihat oluşturmayı da amaçlıyor.

Gnagnon 2020 yılında Rennes'den 15 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu ve İspanyol ekibiyle sadece 17 maça çıktı.