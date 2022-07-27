Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kim Min-Jae'nin transfer bedeli ne kadar?
Fenerbahçe'den Güney Koreli stoper Kim Min-Jae ile ilgili açıklama geldi. Kim Min Jae kimdir? Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Kim Min Jae hangi takıma transfer olacak?
Kim Min Jae, 15 Kasım 1996 yılında Güney Kore'de doğdu. 2016 tarihinde Kore Ulusal Ligi'nde yer alan Gyeongju KHNP takımına katıldı. 22 Aralık 2016 tarihinde, Jeonbuk Hyundai Motors kulübü, Kim Min-Jae'yi bedelsiz olarak transfer ettiklerini duyurdu. 29 Ocak 2019 tarihinde Kim, Çin'in Beijing (Pekin) Sinobo Guoan takımına transfer oldu. 16 Ağustos 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye 3 Milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.
KİM MİN JAE FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?
Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ayrılığını duyurdu. Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe oyuncunun transfer bedelini açıkladı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır" denildi.
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