Kim Min-Jae, Heung Min-Son'un saltanatını sonlandırdı
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Bayern Münih'in stoperi Kim Min-Jae, Güney Kore'de "yılın futbolcusu" seçildi. Kim Min-Jae kazandığı ödülle Tottenham'ın yıldızı Heung Min-Son'un bu ödüldeki ambargosuna son verdi.
Bayern Münih'in Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, Tottenham'da forma giyen vatandaşı Heung Min-Son'u geride bırakarak ülkesinin futbol federasyonu tarafından "Yılın Futbolcusu" seçildi.
Güney Kore Futbol Federasyonu, son 4 yıldır bu ödülü Heung Min-Son'a veriyordu.
22 MAÇTA 1 GOL
Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen başarılı stoper, bu sezon Bayern formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol attı.
27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Napoli'den Alman takımına transfer olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- İstanbul'a kar uyarısı!
- Cinayet için adres gösterdi, İYİ Parti'den çağrı geldi
- Yeni yıl sabahına deprem ile uyandılar
- 'Ankara adayı kesinleşti, İstanbul yüzde 70'
- Yine yolcu otobüsü faciası!
- 'Komünist Başkan' ile ilgili çarpıcı iddia
- 7 ay bozulmadan tazeliğini koruyor...
- Yandaş medyanın 'yılbaşı' yalanı ortaya çıktı!
- Yumruklayan şüpheli tutuklandı!