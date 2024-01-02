Kim Min-Jae, Heung Min-Son'un saltanatını sonlandırdı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Bayern Münih'in stoperi Kim Min-Jae, Güney Kore'de "yılın futbolcusu" seçildi. Kim Min-Jae kazandığı ödülle Tottenham'ın yıldızı Heung Min-Son'un bu ödüldeki ambargosuna son verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:38
Kim Min-Jae, Heung Min-Son'un saltanatını sonlandırdı
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Bayern Münih'in Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, Tottenham'da forma giyen vatandaşı Heung Min-Son'u geride bırakarak ülkesinin futbol federasyonu tarafından "Yılın Futbolcusu" seçildi.

Güney Kore Futbol Federasyonu, son 4 yıldır bu ödülü Heung Min-Son'a veriyordu.

22 MAÇTA 1 GOL

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen başarılı stoper, bu sezon Bayern formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol attı.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Napoli'den Alman takımına transfer olmuştu.


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