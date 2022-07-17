Kim Min-Jae için karar vakti
Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı Kim Min-Jae, Rennes ile Napoli arasında bir karar verme aşamasında.
Fenerbahçe'de herkesin merakla beklediği Kim Min Jae'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milliyet gazetesinin haberine göre,Fransız kulübü Rennes'in 19.5 milyon euro verdiği ve bir anda anlaşma zemini yakaladığı bu günlerde İtalyan ekibi Napoli gaza bastı. Serie A temsilcisi teklifini direkt olarak 20 milyon euro yaptı.
Oyuncunun serbest kalma maddesini iki taksit halinde Fenerbahçe'ye ödemeye hazır olan Napoli, işleri karıştırdı. Daha önce Rennes'le anlaşma zemini bulunsa ve Kim, Fransa'ya gitmeye sıcak baksa da kartlar yeniden dağıtıldı.
Artık son söz esas olarak Kim Min Jae'de olacak. Güney Koreli stoper, geleceği için her iki kulübün şartlarına göre hareket edecek. Rennes ve Napoli'nin hocaları da 25 yaşındaki stoperi çok istiyor. Hem Rennes'in hocası Bruno Genesio hem de Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spaletti, yaptıkları açıklamalarla Kim'i açıkça istediklerini duyurdu.
Jorge Jesus kalsın istiyor
Kim Min Jae'nin Rennes ve Napoli arasındaki tercihi beklenirken teknik direktör Jorge Jesus ise ayrılmasını hiç istemiyor. Portekizli hoca, Güney Koreli yıldızın kadroda kalması yönünde fikir beyan ediyor. Hazırlık kampı ve oynanan maçlarda Kim'e sürekli forma şansı veren Jesus, savunmanın lideri olarak yıldız oyuncuyu görüyor. Başkan Ali Koç da benzer şekilde Kim'in kalmasından yana.
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