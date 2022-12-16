Kim Min-Jae'den transfer açıklaması!
Serie A'da Napoli forması giyen Güney Koreli stoper oyuncusu Kim Min-Jae, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili konuştu.
İtalya Serie A ekibi Napoli'de gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına giren Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
25 yaşındaki futbolcu, "Hakkımda birçok transfer haberi var ama ben sadece 6 aydır Napoli'deyim. Bir şey söylemekten kaçındım çünkü bu haberler beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.
Kim Min-Jae'nin adı Manchester United, Tottenham, Real Madrid gibi ekiplerle anılıyor. Başarılı savunma oyuncusunun sözleşmesinde İtalya dışındaki takımlara transfer durumunda 45 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
FENERBAHÇE'DEN TRANSFER OLDU
26 yaşındaki savunma oyuncusu 2022 yazında 18 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. İtalyan ekibinde Dünya Kupası için verilen araya kadar 20 maça çıkan Kim Min-Jae, 2 kez fileleri havalandırdı.
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