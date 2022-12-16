Hatayspor - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor ile Lazio hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Hatayspor - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2022 Cuma, 09:05
Hatayspor - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2022 FIFA Dünya Kupası arasında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile hazırlık maçı oynayacak.

HATAYSPOR - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Lazio maçı 16 Aralık günü saat 18.00'de oynanacak.

HATAYSPOR - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayıncısı bilinmiyor. 


Atakaş Hatayspor lazio hazırlık maçı

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