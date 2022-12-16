Hatayspor - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hatayspor ile Lazio hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Hatayspor - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2022 FIFA Dünya Kupası arasında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile hazırlık maçı oynayacak.
HATAYSPOR - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hatayspor - Lazio maçı 16 Aralık günü saat 18.00'de oynanacak.
HATAYSPOR - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın yayıncısı bilinmiyor.
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