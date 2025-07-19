Kingsley Coman transferinde sürpriz gelişme: Galatasaray, Avrupa deviyle karşı karşıya!

Galatasaray, Leroy Sane'nin ardından bir başka Bayern Münihli Kingsley Coman için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı ekibe Coman transferinde dişli bir rakip çıktı.

BARÇA'NIN RADARINDA

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; üst düzey bir sol kanat oyuncusu arayan Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Nico Williams ve Luis Diaz konusunda beklediğini alamayınca rotasını Bayern'in yıldızına çevirdi. Barcelona'nın ilgisine rağmen 29 yaşındaki Fransız yıldız, Galatasaray'ın bu yaz Bayern Münih'ten transfer etmek istediği ikinci hedef konumunda.

BEKLENTİ 30 MİLYON EURO

Haberin detayında Bayern Munih'in Coman'ı kiralık olarak bırakmak istemediğine ve Fransız yıldız için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis beklentisinde olduğu ifade edildi.