Kiralık olarak gönderilmişti: Fenerbahçe'de yol ayrımı!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:53

Güncelleme: 14.04.2025 - 17:53

Fenerbahçe'de bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Güney Koreli genç futbolcusu Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe, Jin-ho Jo'yu 2021-2022 sezonu başında Güney Kore ekibi Joenbuk'tan kendi altyapısına transfer etmişti.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ

Temmuz 2024 tarihinde Sırp ekibi Radnicki'ye kiralanan orta alan oyuncusu daha önce de Novi Pazar'a kiralık olarak gönderilmişti.

21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro. Jin-ho Jo, Kadıköy'de Mart 2023'te oynanan Zenit maçındaki performansıyla dikkat çekmişti.