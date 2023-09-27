Şenol Güneş ateş püskürdü! 'Kızgın ve üzgünüm'

Yayınlanma: 27.09.2023 - 22:55

Güncelleme: 27.09.2023 - 22:56

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

'Bugün çok hatalarımız oldu. Aslında 2 pozisyon biz hücuma çıktığımızda, kaptırdığımız toplardan rakibe uzak kaldık ve 2 gol yedik. Hücum ettiğimizde golü bulmamız gerekirken, rakibin oyununa yenik düştük. Rakibin oynamasına izin verdik. Top kazanmak için agresif, sert oynamadık. Oynadığımız oyun şekli kazanmaya yetmedi.

KIZGIN VE ÜZGÜNÜM

Kötü goller yedik. Rakibe bunu vermemek gerekiyordu. Bu tip oyun olmaması gerekiyordu. Kızgın ve üzgünüm. Tercihlerimiz, beklentilerimiz karşılık bulmadı.

MERT GÜNOK'UN SAKATLIĞI

Sakatlığı var. Durumuna bakacağız. Şu anda bir şey söylemek doğru değil. Büyük ihtimalle oyunun başında da vardı. O etkilemiş de olabilir. Yarına daha net konuşuruz. Dizinde olan bir şey. Ona bakacağız.

O hırsı, isteği rakip kadar ortaya koyamadık. Oyun isteğimiz bu olmamalı. Bunu değiştireceğiz.'