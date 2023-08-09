Klaksvik, Molde'yi geriden gelip mağlup etti!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off'taki muhtemel rakipleri olan Klaksvik ile Molde 3. ön eleme maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Klaksvik 2-1 kazandı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri Klaksvik ile Molde 3. ön eleme maçında karşı karşıya geldi.
Torsvollur Stadı'nda oynanan maçı Klaksvik 2-1 kazandı. Molde 48. dakikada Magnus Eikrem ile 1-0 öne geçti. Klaksvik 64. dakikada Frederiksberg ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 86. dakikada Frederiksberg ile bir gol daha buldu. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Klaksvik mücadeleyi 2-1 kazandı.
Molde'nin golünün asisti bir dönem Galatasaray forması giyen Martin Linnes'ten geldi.
Mücadelenin rövanşı 15 Ağustos Salı günü oynanacak. Eşlemenin galibi, Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçının galibiyle oynayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kontak kapatacağız, kabul etmiyoruz'
- Ellerinde silahlarla dolaştılar!
- Oyuncu Alakurt'tan Kılıçdaroğlu'na çirkin sözler
- Görüntüleri çeken isim Cumhuriyet’e konuştu
- İzmir’de bir garip kiralık ilanı: Bakıcılık da yapacak!
- İstiklal'de dolar saçanların kimler olduğu ortaya çıktı
- Kocaeli'de patlamada yaralanan işçi yaşananları anlattı
- İstanbul'da toplu taşıma için karar
- Toplu taşımaya zam kararı sonrası İBB'den ilk açıklama!
- Arzu Sabancı'nın 'Bebek, Nişantaşı' isyanı gündem oldu