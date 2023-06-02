Koç Ailesi'nden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baskı!

Yayınlanma: 02.06.2023 - 12:03

Güncelleme: 02.06.2023 - 12:03

Fenerbahçe'de başkanlık süreci boyunca şampiyonluk sevinci yaşayamayan Ali Koç'a camia içinde istifa talepleri arttı.

Yapılan transferler ve teknik kadro değişiklikleri beklenen başarıyı getirmezken taraftarlar hayal kırıklığına uğradı.

Cumhuriyet yazarı Hilmi Türkay, Ali Koç'a Koç Ailesi tarafından başkanlığı bırakması yönünde baskı yapıldığı ifade etti. Rahmi Koç'un Başkan Ali Koç'un daha fazla yıpranmamasını ve yıpratılmamasını istediği vurgulandı.

Fenerbahçe başkanının bu baskıdan etkilenmeyeceğini düşünülürken Ali Koç'un görev süresinin 1 yıl daha olduğu ve bu süreci iyi şekilde değerlendirmek isteyeceği vurgulandı.

Hilmi Türkay'ın haberinin tamamı:

"Ali Koç Fenerbahçe Kulübü'ne başkan adayı olmak için ailesinin fikrine başvurduğunda gerekli ilgiyi görmemişti. Fenerbahçe'ye başkan olmasına sıcak bakmayan ailenin büyüğü baba Rahmi Koç, oğlunu TÜSİAD Başkanı görmek istiyordu. Fakat Ali Koç ailesni ikna etmeyi başardı. 2018'de Aziz Yıldırım'ın karşısına çıkan Koç, ezici bir üstünlükle Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi.

"TECRÜBESİZ DÜZELİR DİYENLER OLDU"

Camiada bu değişim sonrası heyecanlı bekleyiş başladı. Yeniden yapılanmaya gidilirken teknik kadro ve takım değişti. Transfer rekorları kırıldı, ciddi paralar harcandı. Ancak tüm bunlara rağmen Koç'un başkanlığındaki 5 yılda futbolda şampiyonluk gelmedi. Koç için "Tecrübesiz, düzelir" diyenler olsa da başkan benzer hataları yapmaya devam etti.

"İŞİN ÜZÜCÜ YANI"

Ali Koç için son umut Jorge Jesus'tu. Portekizli hoca işe iyi başladı kötü bitirdi. O da taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe camiasında Koç'un istifasını isteyenler var. Tribünler son dönemde "istifa" tezahüratı yaptı. Ülkemizin sayılı iş insanlarından olan Ali Bey'in tepki görmesi, işin üzücü yanı.

"YORULDUN BIRAK ARTIK"

Yakın zamanda Koç Ailesi'nden oğulları Ali Koç'a, "Yoruldun bırak artık başkanlığı" baskısı yapıldığı duyumunu aldım. Rahmi Koç ve anne Çiğdem Hanım, Ali Koç'un daha fazla yıpranmasını ve yıpratılmasını istemiyor. Aile baskısı Ali Koç'u ne kadar etkiler? Fenerbahçe başkanının gördüğü bu baskıdan etkileneceğini sanmıyorum. Yoluna devam edecektir. Görev süresinin bitmesine 1 yıl daha var. Bunu son kez iyi şekilde değerlendirmek isteyecektir."