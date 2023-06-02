Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:16

Güncelleme: 02.06.2023 - 11:16

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gündeme gelen "Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı alkışlayacak mı?" sorusunun cevabı belli oldu.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı alkışlamayacağı kesinleşti. Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre, Fenerbahçe cephesinde böyle bir düşünce ya da plan bulunmuyor.

HAKEM HATALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Fenerbahçeli yöneticiler, hakem hatalarıyla şampiyonluk şanslarının engellendiğini ve bu durumda alkışlamanın söz konusu olmadığını dile getirdi.

Adana Demirspor ve İstanbulspor maçlarındaki tartışmalı hakem kararlarına atıfta bulunan yöneticiler, hakem hatalarının kendilerine puanlar kaybettirdiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin derbide rakibini yenecekleri takdirde Galatasaray'ın sadece 2 puan farkla şampiyon olacağına dikkat çekildi.

"KAFAMIZA ÇAKMAK ATTILAR"

2007’de Ali Sami Yen stadında oynanan ve Türk Futbol tarihine "Sulu derbi" olarak geçen maça da gönderme yapan yetkili "Biz de oraya şampiyon olarak gitmiştik ama kafamıza çiçekler yerine sular, kapı kolları, çakmaklar, cep telefon bataryaları ve daha neler atılmıştı. Kimsenin kendi yapmadığını başkasından beklemeye hakkı yok" dedi.

Galatasararay Başkanı Dursun Özbek, Ankaragücü’nü 4-1 yendikleri maç sonrası, hafta sonu oynayacakları derbiyi işaret ederek “Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır” demişti.

"BUGÜNE KADAR HANGİ MAÇTA ALKIŞLANMIŞ?"

Fenerbahçe cephesi ise sarı kırmızılı yönetimin polemik yaratma amacı taşıdığını öne sürdü. Fenerbahçeli yönetici şunları söyledi: "Soruyorum, bugüne kadar büyük takımlar hangi maçta hangi şampiyonu alkışlamış? G.Saray’ın geçmişte şampiyon olan bir takımı alkışlamışlığı var mı merak ediyorum. Yok ise bizden niçin böyle bir davranış bekliyorlar? Burada iyi niyet, sözde centilmenlik beklemek abestir. Biz çıkıp oynayacağız ve rakibimizi yenmek için elimizden geleni yapacağız hepsi bu."