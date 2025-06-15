Kocaeli’de kırmızı kart skandalı!

Kocaeli ve Kadınlar Futbol 3. Ligi ilginç bir kırmızı kart olayını tartışıyor. Ligin 8. haftasında oynanan Karamürsel Belediyespor Kadın Futbol Takımı-Kocaeli Gölcük İdmanocağı Kadın Futbol Takımı maçında, Gölcük oyuncusu Zeynep İkiz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Disiplin talimatı uyarınca cezalı olması gereken futbolcu, kırmızı kart gördüğü karşılaşmadan sonra 2 maçta daha oynadı, hatta bu mücadelelerde sarı kart da gördü. İkiz, takımının Play-Off’ta İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor’la oynadığı maçta da sahaya çıktı. Kocaeli Gölcük İdmanocağı Kadın Futbol Takımı, bu maçtan 2-0 galip ayrılıp Play-Off etabında diğer Kocaeli ekibi Karamürsel Belediyespor’la eşleşti.

Yaşananların ardından sahadan 2-0 yenik ayrılan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor, kırmızı kart cezalısı futbolcunun oynatıldığını tespit edip Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Disiplin Kurulu’na itiraz etti. Kurul, konuyla ilgili hem Kocaeli Gölcük İdmanocağı Kadın Futbol Takımı’nın hem de oyuncunun savunmasını aldı. Ancak Amatör Disiplin Kurulu, ilginç bir şekilde oyuncuya ve kulübüne hiçbir ceza vermedi.

Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor, kararı TFF Tahkim Kurulu’na taşıdı. Tahkim, Amatör Disiplin Kurulu’nun verdiği kararı kabul etmedi, neye göre ceza vermediğinin altını çizerek durumu esasa göre incelemesini isteyip dosyayı geri gönderdi. Tahkim’in bu kararı oy çokluğuyla alması da dikkat çeken bir unsur oldu. Amatör Disiplin Kurulu dosyayı tekrar inceledi ve bu kez Kocaeli Gölcük İdmanocağı Kadın Futbol Takımı’nı cezalı futbolcu oynattığı için 3-0 hükmen mağlup saydı. Disiplin kurulu, oyuncu Zeynep İkiz’e 2, takımın teknik direktörüne de 2 maç men cezası verdi.

Bu kez Kocaeli Gölcük İdmanocağı Kadın Futbol Takımı aldığı ceza nedeniyle Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu. Kararın birkaç gün içinde çıkması bekleniyor. Ancak yaşanan bu “ceza muamması” nedeniyle ligdeki 4 takım, çıkacak kararı beklediği için 18 Mayıs’tan bu yana Play-Off maçlarını oynayamıyor. Normal şartlarda sezonun 1 Haziran’da tamamlanması gerekiyordu. Ayrıca takımlardaki oyuncuların büyük çoğunluğu 17-18 yaş grubunda ve bir yandan da yaklaşan üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar.

Kocaeli Gölcük İdmanocağı Kadın Futbol Takımı, Kocaelispor Kadın Futbol Takımı’nın pilot takımı olarak biliniyor. Kentte, Kocaelispor Kadın Futbol Takımı’nın bazı yöneticilerinin ve önemli konumdaki isimlerinin, siyasete yakın kişiler olduğu, bu nedenle de çıkacak karara etki etme ihtimallerinin bulunduğu konuşuluyor.