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Kocaelispor-Amedspor maçında tribünde 'sarı torba' salladılar

Kocaelispor-Amedspor maçında tribünde 'sarı torba' salladılar

25.08.2026 10:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kocaelispor-Amedspor maçında tribünde 'sarı torba' salladılar

Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında tribünde bir grup taraftar, Amedspor taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru 'sarı torba' salladı.

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Süper Lig’in ikinci haftasında Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşması, evsahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.  

Ancak karşılaşmaya saha dışında sergilenen bir manzara damga vurdu. Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribündeki bir grup, Amedsporlu futbolculara ve taraftarlara yönelik, teröristlerin cesetlerini taşımakta kullanılan torbaları simgeleyen “sarı torba” salladı.

Görüntüler sosyal medyada da yayıldı. Konuyla ilgili kulüplerden ya da resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi. 

İlgili Konular: #Amedspor

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