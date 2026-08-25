Kocaelispor-Amedspor maçında tribünde 'sarı torba' salladılar

Süper Lig’in ikinci haftasında Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşması, evsahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Ancak karşılaşmaya saha dışında sergilenen bir manzara damga vurdu. Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribündeki bir grup, Amedsporlu futbolculara ve taraftarlara yönelik, teröristlerin cesetlerini taşımakta kullanılan torbaları simgeleyen “sarı torba” salladı.

Görüntüler sosyal medyada da yayıldı. Konuyla ilgili kulüplerden ya da resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.