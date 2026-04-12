Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert sözler: 'Yapılan saygısızlığın bedelini ödeteceğiz'

12.04.2026 16:04:00
Cumhuriyet Spor
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Süper Lig'de bu akşam deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Recep Durul, "Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz" dedi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İki takımdan yapılan karşılıklı açıklamalarla müsabaka öncesi ortam gerilirken, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un sözleri dikkat çekti.

'YAPILAN SAYGISIZLIĞIN BEDELİNİ ONLARA KENDİ SAHASINDA ÖDETECEĞİZ'

Karşılaşma öncesi yaşanan gerilim ve maçla ilgili konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un ifadeleri şöyle:

"Bugün şehrimiz, camiamız için önemli bir gün. Aslında baktığımızda lig maçlarından bir tanesi fakat son günlerde Galatasaray cephesinden kulübümüze, yönetimimize, hocamıza ve camiamıza ummadığımız, beklemediğimiz birtakım cümleler sarf edildi ve Kocaelispor camiasının onuruna dil uzattılar. Dolayısıyla biz onları burada yenmiştik. Öyle zannediyorum ki bunu hazmedemediler. Daha önce gerekçeleri bize bir müzikten dolayı küfür ettiler... Oysa kendi statlarında her maçta bunlar olabiliyor. Bunları görmezden gelerek bizi hedef tahtasına koymaları hem camiamızın, hem şehrimizin hem de taraftarlarımızın sabrını taşırmıştır. Dolayısıyla biz her kulübe saygı gösteriyoruz. Tribünde bir şey olmuştur ama sadece bizim tribünde olmadı bu. 

Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz. Taraftarlarımızla birlikte hazırız. Sadece skor önemli değil; onurumuz ve duruşumuz için çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz ve maçtan da puan ve puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum. Hocalarımızla da gereken konuşmaları yaptık. En iyi cevabı orada kendilerine vermiş olacağız. İnşallah bundan sonra onlara ders olacaktır, böyle konuşmalar yapmazlar. Sözlerinin hepsini onlara iade ediyorum. Futbolcular da en iyi cevabı onlara sahada verecektir."

İlgili Haberler

Kocaelispor maçı öncesi... Galatasaray'dan 2 isim için sakatlık açıklaması
Kocaelispor maçı öncesi... Galatasaray'dan 2 isim için sakatlık açıklaması Galatasaray, Yaser Asprilla ve Günay Güvenç'in sakatlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın konuğu Kocaelispor!
Galatasaray'ın konuğu Kocaelispor! Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk edecek.
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da ikinci 'Dalya'ya hazırlanıyor
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da ikinci 'Dalya'ya hazırlanıyor Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın yapılacak Kocaelispor müsabakasında forma giymesi durumunda sarı-kırmızılı formayla 200. resmi maçına çıkacak.