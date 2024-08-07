Kocaelispor, Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı transfer etti.
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mijo Caktas arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Mijo!" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon devre arasında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer olan 32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, ligde oynadığı 13 maçta 1 gol sevinci yaşadı.
Spor Haberleri
- Başakşehir'de Danijel Aleksic ile yollar ayrıldı!
- Milli yelkenci Derin Atakan 16. oldu!
- Aleksandra Miroslaw kimdir?
- Merve Dinçel Kavurat veda etti!
- Kocaelispor, Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı
- Mauro Icardi'den flaş paylaşım!
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- Olimpiyatlara damga vuran evlenme teklifi!
- Millilerin yayıncısı değişti! İşte yeni adres...
- Olay anının görüntüleri ortaya çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den yaz tatili kararı!
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- Ya Erdoğan kimin adayıydı?
- 'Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması kabul edilemez'
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- İki isim öne çıktı
- Adana'da art arda 3 deprem
- Mevduat faizlerinde son durum belli oldu
- ABD'den Türkiye'ye 'ticaret' uyarısı
- Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor