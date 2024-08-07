Kocaelispor, Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 21:44
Kocaelispor, Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mijo Caktas arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Mijo!" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon devre arasında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer olan 32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, ligde oynadığı 13 maçta 1 gol sevinci yaşadı.


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