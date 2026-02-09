Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaelispor'un 3 maçlık hasreti sona erdi!

9.02.2026 19:11:00
Cumhuriyet Spor
Kocaelispor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek ligde üç maç aradan sonra galip geldi.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 65. ve 73. dakikalarda Dan Agyei kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 81. dakikada Talha Sarıarslan attı.

HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor 27 puana yükselirken, ligdeki galibiyet hasreti yedi maça çıkan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Ligin sonraki haftasında Kocaelispor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kayserispor ise Göztepe'ye konuk olacak.

