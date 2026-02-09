Fenerbahçe üç puanı 3 golle aldı: Fenerbahçe 3-1 Gençlerbirliği

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Saı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Anderson Talisca, 27. ve 33. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Gençlerbirliği'nin tek golü ise 55. dakikada Sekou Koita'dan geldi.

TRABZONSPOR MAÇINA HATASIZ GİDİYOR

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 49'a çıkardı. Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.

Sarı-lacivertli takım Süper Lig'in bir sonraki haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise cumartesi günü kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Kerem, Nene, Asensio, Talisca.

Gençlerbirliği: Ricardo, Zuzek, Goutas, Thalisson, Pedro, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Metehan, Göktan, Koita.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 3-1 Gençlerbirliği

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

82' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden... Talisca ve Asensio oyundan çıkıyor, yeni transfer Cherif ve Fred oyun giriyor.

79' SARI KART | Onyekuru itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

79' SARI KART | Yiğit Efe rakibinin ayağına yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

77' DİREK | Asensio'nun ceza sahası dışından şutu direğe takıldı.

76' Gençlerbirliği'nde iki oyuncu değişikliği birden.. Oğulcan ve Goutas kenara geldi, Onyekuru ve Hanousek oyuna giriyor.

74' İsmail'in ceza sahasına gönderdiği ara pası hızlı kaldı ve Asensio'dan önce kaleci çıkıp aldı.

70' Fenerbahçe'de Kerem ile Çağlar oyundan çıkarken Musaba ve Yiğit Efe dahil oluyor.

67' SARI KART | Gençlerbirliği'nde Pedro Pereira sarı kart gördü.

62' Fenerbahçe'de N'gole Kante yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

58' Gençlerbirliği'nde iki oyuncu değişikliği birden.. Metehan Mimaroğlu ve Göktan Gürpüz kenara geliyor, Cihan Çanak ve Adama Traore oyuna giriyor.

56' Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan itişmeye Gençlerbirliği futbolcuları penaltı itirazında bulunuyor.

55' Kornerden yapılan ortaya Ederson'un müdahalesi yetersiz kalıyor ve Koita önüne düşen topu ağlarla buluşturuyor.

55' GOL | Koita'nın golü ile Gençlerbirliği farkı ikiye indirdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

44' SARI KART | Fenerbahçe'de Oosterwolde sarı kart gördü.

33' Sol taraftan bindiren Mert topu Kerem ile buluşturuyor ve oyuncunu ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve kaleci çaresiz kalıyor.

33' GOL | Kerem'in golü ile fark üçe çıkıyor.

27' Asensio'nun topuk pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem şık şekilde topu ağlarla buluşturdu.

27' GOL | Kerem'in attığı gol ile fark ikiye çıktı.

24' Gençlerbirliği'nin sağ köşeden kullandığı korneri Ederson yumrukladı.

23' Semedo'nun sağ taraftan bindirmesi sonrasında açtığı ortada Gençlerbirliği futbolcusu araya girdi.

16' GOL | Talisca'nın penaltıdan attığı gol ile Fenerbahçe öne geçti.

15' PENALTI | Fenerbahçe VAR incelemesinin ardından ceza sahasına elle oynama sonucu penaltı kazanıyor.

13' Ceza sahası içerisinde Talisca'nın şutunda araya giren Gençlerbirliği futbolcusunun topun eline çarptığı yönünde Fenerbahçeli futbolcular itiraz ediyor.

7' Gençlerbirliği orta alanda yaptığı presle topu kaptı ancak etkili bir atak oluşmadan Fenerbahçe topu geri kazandı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.