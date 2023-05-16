Kocaelispor ve Çorum FK 1. Lig'e yükseldi
TFF 2. Lig'de mücadele eden Kocaelispor ile Çorum FK, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, sahasında Kastamonuspor ile karşılaştı.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Galibiyeti getiren golleri6. dakikada Samed Ali Kaya ve 89. dakikada Mehmet Yılmaz kaydetti. Kastamonuspor'un tek golü Yasin Başaytaç'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 84'e çıkaran Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Çorum FK de 1. Lig'e çıkan bir diğer takım oldu!
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK ise sahasında Isparta 32 ile karşılaştı.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 76 puanla şampiyonluğu garantiledi ve 1. Lig'e doğrudan yükseldi.
Çorum'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Berkay Değirmenci ve 30. dakikada Hurşit Taşçı kaydetti. Isparta'nın golü ise 71. dakikada Koray Yağcı'dan geldi.
Bu sonuçlarla birlikte Kocaelispor ile Çorum FK Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk 2 takım oldu.
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