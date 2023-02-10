Kocaelispor ve Sakaryaspor depremzedeler için maç yapacak
Kocaelispor ve Sakaryaspor, depremzedeler için bir hazırlık maçı düzenleyecek. Marmara Derbisi'nin tüm gelirleri afet bölgesine bağışlanacak.
Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında hazırlık müsabakası gerçekleşecek. Müsabakadan elde edilen tüm bilet gelirleri ise depremden etkilenen yurttaşlara bağışlanacak.
Konuyla alakalı olarak Sakaryaspor’un sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Aynı renklere gönül verdik, aynı acıları yaşadık, şimdi ise yaraları birlikte saracağız. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Kocaelispor ile Kocaeli Stadyumu’nda hazırlık maçı düzenlenecektir. Müsabakanın tarihi ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır” ifadelerine yer verildi.
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