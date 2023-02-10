Barcelona, depremzedeler için seslendi

Barcelona Başkanı Joan Laporta, depremzedeler için başsağlığı mesajı yayımladı. Katalan ekibi, bağış kampanyası başlattıklarını da duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 09:24
Barcelona, depremzedeler için seslendi
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından spor camiasından birçok isim destek ve başsağlığı mesajları gönderiyor.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Katalan ekibinin başkanı, "Barça vakfı, insani yardım kuruluşlarını depremzedelere destek vermeye teşvik ediyor. Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Barcelona, ayrıca Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen vatandaşlara yardım için Barça vakfı aracığıyla bağış kampanyası başlattı.


barcelona Joan Laporta Kahramanmaraş depremi deprem

İlgili Haberler

Disney Türkiye'den 'deprem' paylaşımı

Disney Türkiye'den 'deprem' paylaşımı
Sam Adekugbe deprem gecesini anlattı: Christian Atsu benim evimdeydi!

Sam Adekugbe deprem gecesini anlattı: Christian Atsu benim evimdeydi!
Yunanistan, depremzedelere insani yardım göndermeyi sürdürüyor

Yunanistan, depremzedelere insani yardım göndermeyi sürdürüyor

En Çok Okunan Haberler