Barcelona, depremzedeler için seslendi

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 09:24

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 09:24

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından spor camiasından birçok isim destek ve başsağlığı mesajları gönderiyor.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Katalan ekibinin başkanı, "Barça vakfı, insani yardım kuruluşlarını depremzedelere destek vermeye teşvik ediyor. Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FC Barcelona olarak tüm dünyaya çağrımızdır:



Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlere yardım etmek için Barça Vakfı aracılığıyla hemen bağış yapın pic.twitter.com/J0q12bWbcH — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) February 9, 2023

Barcelona, ayrıca Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen vatandaşlara yardım için Barça vakfı aracığıyla bağış kampanyası başlattı.