Kocaelispor yeni transferini açıkladı

Kocaelispor, Daniel Candeias ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 20:15
Kocaelispor yeni transferini açıkladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli oyuncu Daniel Candeias ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Daniel Candeias ile 1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun'' ifadelerine yer verildi.

35 yaşındaki Candeias için Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.


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