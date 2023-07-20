Kocaelispor yeni transferini açıkladı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 20:15

Güncelleme: 20.07.2023 - 20:15

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli oyuncu Daniel Candeias ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Daniel Candeias ile 1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun'' ifadelerine yer verildi.

35 yaşındaki Candeias için Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.