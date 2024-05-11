Kocaelispor'da Mustafa Gürsel dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 22:47
Kocaelispor'da Mustafa Gürsel dönemi sona erdi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış, teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ligin 24. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Gürsel yönetiminde 11 maça çıkan Kocaelispor, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle yaşadı.


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