Kocaelispor'da taraftardan sert tepki!
Spor Toto 1. Lig’de Denizlispor'a 5-1 kaybeden Kocaelispor’un taraftarı takım otobüsünün etrafını sararak yönetime, futbolculara ve teknik ekibe tepki gösterdi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı maç çıkışında yönetim, futbolcuları başka araçlarla stattan çıkardı.
Spor Toto 1. Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor'u konuk eden Kocaelispor, maçtan 5-1 mağlup ayrıldı. Maç devam ederken skorda farkın açılmasıyla yönetime tepki gösteren ve istifaya davet eden taraftar grubu Hodri Meydan, maçın bitiminde de stadın dışına çıkarak takım otobüsünün önünde toplandı.
Dakikalarca futbolculara, teknik ekibe ve yönetime tepki gösteren taraftarın öfkesi dinmedi. Yaklaşık yarım saat boyunca yönetimi istifaya davet eden ve sporcuları sert tezahüratlarla uyaran bir grup öfkeli taraftar, oyuncuların çıkışını bekledi. Polis ekipleri, stadyumda ve takım otobüsünün çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yönetim ise futbolcuları başka araçlarla stattan çıkardı.
Video Haberler
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Önce bariyere çarptı sonra karşı şeride fırladı
- Hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
- Ayvalık’ı leylekler bastı
- Ukrayna'dan korkutan savaş öngörüsü
- Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü!
- Hakem durumu sonradan fark etti...
- Binada yaşayanlara şok: 'Heyelan olmuş gibi ses...'
- Hakan Çalhanoğlu'na özel tablo
- Konyaspor ikinciliği bırakmıyor!
- Kocaelispor'da gergin anlar! Polis devreye girdi...