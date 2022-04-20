Kocaelispor'dan galibiyet sonrası dev prim!

20 Nisan 2022 Çarşamba, 10:23

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından uzaklaşmak için mücadele veren Kocaelispor, Bandırmaspor karşısında 2-1 kazanan oyuncularına galibiyet primi dağıttı.

Ajansspor'un haberine göre, Körfez ekibi, evinde Bandırmaspor'u yenen kadroya 30 bin, tüm oyunculara 20 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon TL galibiyet primini futbolcularına dağıttı.

Kocaelispor, evinde oynadığı Bandırmaspor maçında 2-1 kazanırken, 3 hafta süren galibiyet hasretine son verdi. Ayrılca Yeşil-Siyahlılar, bu karşılaşmanın ardından ligde kalma umutlarını sürdürdü.

Körfez, geride kalan 30 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 6 kez berabere kaldı. 14 maçta rakiplerine mağlup olan Yeşil-Siyahlılar topladıkları 36 puan ile TFF 1. Lig'in 16. sırasında yer aldı. Bandırmaspor galibiyeti ile çıkışa geçmenin planlarını kuran takım, gözünü aynı puanda olduğu Denizlispor ve Menemenspor'a çevirdi.

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Menemenspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi kazanması halinde düşme hattından çıkacak olan Yeşil-Siyahlılar, Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.