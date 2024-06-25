Kocaelispor'dan sol bek takviyesi!
TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor, Muharrem Cinan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sol bek Muharrem Cinan'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Muharrem Cinan arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Muharrem" ifadelerine yer verildi.
Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 34 maçta takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.
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