Kocaelispor'dan sol bek takviyesi!

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor, Muharrem Cinan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 00:00
Kocaelispor'dan sol bek takviyesi!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sol bek Muharrem Cinan'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Muharrem Cinan arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Muharrem" ifadelerine yer verildi.

Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 34 maçta takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.


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