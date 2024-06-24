Uğur Meleke'den TFF'ye sert sözler: 'Bir kere bile uçağınıza binmedim ama...'

Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:06

Güncelleme: 24.06.2024 - 16:06

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, yazısına yanıt veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Uğur Meleke'nin 24 Haziran Pazartesi günü yayımlanan "Bence Arda'nın oynamama nedeni Büyükekşi ve Altıntop" başlıklı yazısı hakkında açıklama yapan TFF, "Hürriyet gazetesinde Uğur Meleke imzasıyla yayınlanan ve "bence" diye başlayan yalan haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Bilgiye, belgeye dayanmayan, manipülasyon amaçlı haber ve yorumlara itibar edilmemesi, Türk futbolunun geleceği ve millî takımımızın başarısı için çok önemlidir. Art niyet taşıyan dezenformasyonlara karşı hukuksal girişimlerin de başlatıldığını değerli kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız " ifadelerini kullandı.

'PAÇALARINDAN AKAN CEHALETİ PAYLAŞMAK İSTEDİM'

TFF'nin açıklamasına yanıt veren Uğur Meleke, "Verdikleri yanıtın paçalarından akan cehaleti kamuoyuyla paylaşma adına bu bilgilendirmeyi yapmak istedim" ifadelerini kullandı.

'MAHKEMELERİNİZE GURURLA GELİRİM'

Spor yazarı Uğur Meleke açıklamasının devamında, "Hukuki işlemlere başladıklarını söylüyorlar benim hakkımda. 19 yıldır bu işi yapıyorum. Defalarca dava edildim. Bir kere bile haksız çıkmadım. 19 senedir verdiğiniz yemeklere bir kere gelmedim, uçaklarınıza bir kez binmedim. Ama mahkemelerinize gelirim gururla. Belki zengin değilim, Maybech’lere binmiyorum. Özel uçaklarla gezmiyorum. Ama sizinle aynı gemide olmamakla iftihar ediyorum" ifadelerine yer verdi.